Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juventus, la chiave per il terzo posto è chiedere collaborazione agli attaccanti, che in stagione spesso hanno avuto la faccia triste. La squadra bianconera, tra le prime 10 del campionato, è largamente ultima per percentuale realizzativa. Le sono serviti 479 tiri per segnare 50 gol. Media, per gli apprendisti statistici, 10,4%, un gol ogni 9,58 tiri (numeri Opta). Non è un dato da squadra forte, non è un dato da Juventus.