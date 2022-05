Come racconta il Corriere dello Sport, anche Allegri a un certo punto disse che "i giovani non sono più giovani", salvo poi finire per riportare a galla l'eterno tema di quei giocatori che devono prendersi il tempo necessario prima di essere considerati pronti per davvero. Ma la Juve è così giovane? I numeri direbbero di no. È sicuramente una Juve più giovane delle scorse stagioni, aver rinunciato a senatori-fuoriclasse come Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo, per esempio, ha permesso alla rosa di perdere un paio d'anni d'età. In serie A, però, la Juve resta tra le squadre meno giovani: con un'età media di 26,8 anni è solo al 14° posto, in una classifica che vede l'Inter ultima con l'età media più alta.