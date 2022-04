Nessuno come la Juve, anche al Var. Come racconta Tuttosport, quella bianconera è la squadra contro la quale il Var ha preso più decisioni nel corso del campionato (8). Per il quotidiano, la "statistica di per sé insignificante, ma che ha senza dubbio un impatto emotivo, soprattutto se decisioni controverse vengono prese a distanza di sei giorni". Allegri e la società però continuano a guardare avanti: "Niente alibi", anche se filtra un po' di fastidio.