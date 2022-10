Come racconta Gazzetta, il primo tiro in porta di Lecce-Juve è didopo 32’ nei quali, intanto, Miretti, Cuadrado, Milik e Gatti sono stati tutti ammoniti per falli duri o da panico. Generosità tanta, idee annebbiate e confusione. Di questo scenario non può che approfittare il Lecce. Un successo soltanto in campionato, un gioco che fatica a svilupparsi e una sola tattica possibile: chiudersi bene, aggredire alto per qualche secondo e, se non riesce, compattarsi in un 4-4-2 pronto a ripartire veloce.