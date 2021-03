Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica delle 10 squadre europee che negli ultimi 10 anni hanno prestato maggiormente i propri giocatori. I dati evidenziano una presenza in larga scala dei club di Serie A, ben 7 nella classifica, mentre tra le big europee sono presenti solo Manchester City e Chelsea. La Juventus (QUI per vedere la sua posizione in classifica) ha ricorso alla pratica per ben 51 volte.