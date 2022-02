Come racconta Gazzetta, la Juve da cinque partite prende gol in codice binario: 0 oppure 1. "A questa Juve si possono dire tante cose ma non che sia semplice da attaccare", racconta il quotidiano: Allegri tiene la squadra bassa, chiede collaborazione agli attaccanti, riesce a togliere agli avversari le giocate preferite. "Chiedete a Bajrami e Pinamonti: sanno che la palla buona passerà una, due, massimo tre volte".