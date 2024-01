Laha sfoderato un'incredibile vena realizzativa nelle prime cinque partite del 2024, siglando ben 18 gol. Un exploit che risale alla stagione 1929/30, quando i bianconeri riuscirono a superare questa cifra solo una volta nelle prime cinque gare di un anno solare: 22 gol nel 1932, sotto la guida di Carlo Carcano, come riporta Opta. Questa straordinaria performance segna un vero e proprio diluvio di reti, rivitalizzando l'entusiasmo dei tifosi e alimentando le ambizioni della squadra in tutte le competizioni. La Juventus si propone come una forza inarrestabile, accendendo la speranza di emulare le gesta di gloriosi predecessori.