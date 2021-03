Tanti problemi per la Juve, e molti di questi sono a centrocampo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, McKennie è il centrocampista che ha segnato di più (5 centri) e Bentancur l’unico ancora a secco. Ma nella rincorsa alla consacrazione con la maglia bianconera di Ramsey e Rabiot, spiccano i numeri dei centrocampisti presi proprio per le reti: "Ramsey è fermo a 2 e Arthur e Rabiot ne hanno fatto uno a testa. In Serie A il centrocampo ha dato un contributo del 18% alla produzione offensiva della Juventus". Poco, troppo poco, soprattutto dopo le esperienze con Vidal e Pogba. Spesso chiudevano la stagione in doppia cifra...