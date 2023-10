Domani alle 18 e 30 la Juve ospiterà il Torino allo Stadium nel derby della stracittadina, dove in palio ci sono tre punti fondamentali per quelli che sono gli obiettivi di entrambe le squadre. C’è un dato però al quale la Vecchia Signora dovrà prestare maggiore attenzione, perché tra i giocatori ancora in attività nella nostra Serie A, Duvan Zapata è l’attaccante ad aver segnato più reti ai bianconeri (6), a pari merito con Simeone.