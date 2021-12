Il giornalista esperto di statistiche Giuseppe Pastore ha comunicato un dato piuttosto significativo su Federico Bernardeschi dopo la vittoria della Juventus per 2-0 a Bologna, propiziata da un suo ottimo assist a Morata peraltro: l'esterno bianconero ex Fiorentina ha infatti raggiunto stasera la ragguardevole cifra di 40 tiri consecutivi in Serie A senza riuscire a far gol.