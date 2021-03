Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'assenza di Arthur in queste partite si è sentita particolarmente. A confermarlo sono i numeri - importanti - del brasiliano, in particolare il dato sui passaggi: per i dati Wyscout, l'ex Barcellona è il centrocampista più preciso della Serie A, con il 94,87% dei passaggi giusti. Non solo: è l'unico del suo ruolo nelle prime quindici posizioni, occupate per il restoda difensori e portieri. La domanda, che si pone Tuttosport, però appare scontata: quanto conta la poca incidenza dei suoi tocchi? Difficilmente in stagione abbiamo visto Arthur rischiare nelle azioni in cui viene preso in considerazione. E di imbucate, nemmeno l'ombra...