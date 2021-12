Paulo Dybala sì o no? Un nodo non indifferente da sciogliere per Allegri, che fa i conti con le condizioni fisiche precarie di Paulo e con un attacco senza molte alternative e spunti. Dybala è stato fin qui l’unica luce dell’attacco bianconero - 8 reti, 5 delle quali in campionato - ma la sua presenza per Bologna è in forte dubbio. Intanto, emerge un dato, raccontato così dal Corriere dello Sport: "Mai, negli anni 2000, la Juve aveva segnato meno di 25 gol in serie A dopo 17 turni: sono 23 finora (1,35 di media a gara), che rendono quello bianconero il tredicesimo attacco del campionato, ovviamente il peggiore tra le “grandi” ma anche rispetto ad altre squadre di medio-bassa classifica, come Verona, Bologna, Sassuolo, Empoli e Sampdoria".