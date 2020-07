Dopo l’amara sconfitta in Coppa Italia, la Juventus ha ritrovato smalto, condizione e le giocate dei suoi giocatori migliori. Solidità in difesa (2 gol in 6 partite post-lockdown), Bentancur sempre più centrocampista totale e la premiata ditta Cristiano Ronaldo-Dybala. Dal punto di vista realizzativo, segnare due gol stasera contro il Milan significherebbe avvicinarsi ad un importante dato in zona gol. Ecco la statistica proposta sul sito del club bianconero: “La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato: i bianconeri non fanno meglio da ottobre 2018 quando si fermarono a quota nove”.