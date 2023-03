Cinque reti in questa Serie A per Adrien. Tutti quanti tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Il giocatore della Juventus è il centrocampista che ha segnato di più nei maggiori cinque campionati europei tra quelli che contano il 100% dei propri gol in match casalinghi. Oggi con la Sampdoria l'obiettivo sarà quello di migliorare lo score.