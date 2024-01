Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione, con l'Inter campione di inverno tra le polemiche. Tuttavia, laoccupa il secondo posto in classifica a quota 46 punti. Soltanto in due occasioni in precedenza Massimilianoaveva ottenuto risultati migliori. Max aveva fatto meglio solo nella stagione 17/18 quando girò a 47 punti e nel 18/19 quando girò a 52. In entrambi i casi la Juventus vinse lo scudetto.