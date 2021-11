Come racconta Gazzetta, Leonardosta mettendo insieme numeri importantissimi. Il centrale bianconero è il migliore della Serie A, a quota 129 palloni giocati. "Il centrale azzurro è anche il difensore impiegato di più da Allegri, con 900 minuti trascorsi finora sul terreno di gioco, suddivisi in 10 presenze. Tante quante quelle messe insieme da Alex Sandro, il più falloso insieme a Danilo (11), ma anche il più propositivo in avanti, dietro a Cuadrado (12 e 16 le occasioni create)", si legge sul portale della Rosea.