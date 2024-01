La sfida di martedì all'Allianz Stadium metterà faccia a faccia, ovvero rispettivamente la squadra che ha fatto più punti nel corso delle riprese e quella che al contrario ne ha lasciati per strada più di tutti, ovviamente confrontando la classifica in corso di validità con quella costruita dopo i primi tempi di gara: bianconeri a +16 (da 30 a 46), neroverdi a -11 (da 30 a 19). Se le partite durassero un solo tempo, in pratica, le due formazioni sarebbero appaiate nella graduatoria di Serie A, un dato abbastanza incredibile e che fa riflettere.