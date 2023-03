Come racconta Tuttosport, i numeri disono abbastanza emblematici. L’ex viola non segna da cinque match, astinenza più lunga da quando veste il bianconero e digiuno abbondante come non gli capitava addirittura dal 2020 in carriera. Da qui gli elogi e i complimenti del suo tecnico: sinceri, ci mancherebbe, ma anche un tantino accentuati per cercare di risollevare quel morale che, nel caso di una punta che vive per il gol, in questo momento non può essere ai massimi storici.