Quella tra Fiorentina e Juve è da sempre una delle partite più accese del nostro campionato e dal sapore molto particolare. Lo sarà anche per la coppia d'attacco bianconera composta da Vlahovic e Chiesa, che saranno i due grandissimi ex della partita e per i quali, si preannuncia un'accoglienza piuttosto 'vibrante' da parte della curva Fiesole. C'è un dato però che tiene in apprensione i tifosi bianconeri, dato che da quando hanno abbandonato Firenze, entrambi gli attaccanti non sono riusciti a segnare neanche una rete contro il club gigliato.