La gara di Bergamo contro l’Atalanta ha dato un ulteriore ridimensionata all’ambiente bianconero, con la Juve che ora si trova al quarto posto in classifica e con la Dea che può ritenersi una diretta concorrente per la lotta Champions. Ma contro i bergamaschi, la Juve ha registrato anche il terzo dato per quanto riguarda il numero di ingressi in area di rigore in questo campionato. Stando ai dato raccolti da Kicker, infatti, contro l'Atalanta, la Juventus ha effettuato 6 ingressi nell’area di rigore avversaria, facendo peggio solo contro del Genoa (vs Torino, G3) e del Lecce contro i bianconeri- (4)