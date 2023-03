Come racconta il Corriere dello Sport,sta vivendo una stagione da. E’ diventato capitano, è la voce più autorevole ed ascoltata nello spogliatoio (è lui che tiene il discorso motivazionale pre-partita alla squadra riunita in cerchio) ed è il più impiegato della rosa bianconera: 38 presenze su 39 partite stagionali, per 3.312 minuti complessivi. Sempre più insostituibile, insomma, grazie anche alla sua duttilità tattica che gli permette di occupare tutti i ruoli della difesa, tanto che la società non ci ha pensato due volte a prolungargli il contratto fino al 2025.