Cosa incide nelle difficoltà di Vlahovic alla Juventus? Anche il fattore rigori, senza dubbio. I gol segnati in meno nella Juventus rispetto alla Fiorentina sono legati quasi del tutto ai rigori che in bianconero non ha avuto l’opportunità di calciare. Per Tuttosport, in questo hanno pesato l’assenza continua di Chiesa e quelle intermittenti di Dybala e Cuadrado, i tre giocatori più abili nel dribbling e dunque più sottoposti a falli da rigore, tanto che i bianconeri hanno avuto 5 rigori prima di dicembre, solo 1 dopo.