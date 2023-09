Alex Sandro è il primo bianconero a fermarsi per un infortunio muscolare in questa stagione. Lo scorso anno (2022) tra luglio, agosto e settembre erano stati dodici i k.o. muscolari. Dieci nello stesso periodo del 2021.I motivi sono diversi: se la rosa più giovane – e meno usurata – incide, di sicuro aiuta anche aver potuto calibrare fin dall’estate un certo tipo di lavoro basato sulle “settimane lunghe”. Non a caso anche la Juventus 2011-12 di Antonio Conte, anche quella senza Coppe, chiuse il campionato da imbattuta, con meno infortuni degli anni precedenti e soprattutto festeggiando il titolo. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.