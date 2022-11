Se lhe non ha più concesso gol. Come riporta il Corriere Torino, sono 486 i minuti in cui i bianconeri sono rimasti imbattuti. L'ultimo gol preso è quello contro il Milan di Brahim Diaz. Esattamente la metà del record assoluto raggiunto da Buffon nella stagione 2015/2016, quando la squadra, anche in quel caso allenata da Allegri, era rimasta senza concedere reti per 973 minuti. Nei top campionati europei, solo il Barcellona ha fatto meglio con 5 reti incassate.