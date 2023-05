Come racconta il Corriere dello Sport,finalmente è tornato ad essere determinante come da tanto non accadeva. L’ex viola non segnava da 48 giorni, ovvero dal rigore di Friburgo, ma in campionato l’astinenza durava da quasi tre mesi, dalla doppietta alla Salernitana dello scorso 7 febbraio, e questo fa capire quanto sia stato complicato uscire dal tunnel. Quando le cose non riescono come si vorrebbe, si vede tutto nero e allora subentrano ansia, frenesia e anche quel pizzico di sfortuna che non aiutano a risalire la china.