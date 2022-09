Come fosse un produttore cinematografico, Massimilianoha cercato a lungo, fatto casting, prima di scegliere l’uomo giusto da sedere nella poltrona con dietro scritto “regista”.Nella partita contro il Paris Saint-Germain, secondo dati Opta,. Segno, questo, di come il tecnico livornese lo abbia messo, fin da subito, al centro del gioco della Juventus e di come l’argentino non tema la pressione di mettersi sulle spalle tale responsabilità.: aveva bisogno di un profilo del genere e di Paredes ha piena fiducia, lo dimostrano anche le sue dichiarazioni nel post partita.Inoltre,. Con l’ingresso dell’argentino, infatti, l’ex Sassuolo avrà meno compiti in costruzione e più libertà in fase offensiva. Uno esalta l’altro e di riflesso sale la qualità del centrocampo bianconero: questo il piano di Allegri per sopperire all’assenza di Pogba e risolvere i tanti problemi di gioco emersi fin dall’inizio di questa stagione.