Federico Chiesa è entrato nel match contro la Lazio nel secondo tempo, come già è successo la maggior parte delle volte in stagione. Delle 19 presenze infatti, solamente in quattro occasioni Allegri lo ha schierato dal primo minuto, complice ovviamente anche la situazione fisica del giocatore ma non solo. Il tecnico vede Chiesa come perfetto per subentrare a gara in corso e spaccare la partita.