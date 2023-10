L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha fin qui compiuto percorso pieno in casa, dove ha trovato due vittorie in altrettante gare, senza neanche aver mai subito gol. Sono arrivate infatti i successi contro Monza (3-0) e Cagliari (2-0). In trasferta la Juve invece è caduta contro il Sassuolo nell'ultima gara lontano da Torino.