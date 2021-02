Nonostante le difficoltà riscontrare lungo il cammino, la Juventus di Pirlo può vantare una difesa solida, la migliore in Serie A con 19 gol subito. Sky Sport ha stilato la classifica delle migliori difese d’Europa, ordinata per la media dei gol subiti a partita e non per reti totali subite perché non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite. La Juventus si trova alla 10ª posizione, con 0,9 gol subiti di media a partita. A governare la graduatoria il Manchester City, con soli 0,6 gol subiti di media a partita, dietro Lille (0,62) e Psg (0,65).