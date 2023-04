Come racconta Gazzetta, solamente tre squadre della nostra Serie A non hanno un vero e proprio attaccante come unico cannoniere stagionale. Una è l’Empoli (Cambiaghi e Baldanzi a quota 4 gol), un’altra è il Verona (Lazovic e Verdi a 3), la terza è la. Per il quotidiano si tratta di "un’anomalia, se si pensa che le prime due hanno segnato pochissimo (e quindi anche i loro “bomber”), mentre i bianconeri, alla fine, sono già a 69 reti spalmate in 45 gare e quattro competizioni". Undici a testa li hanno realizzati Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic.