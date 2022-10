Le ultime se trasferte di Serie A si sono rivelate da incubo per la Juventus, uscita sconfitta in ognuna di esse. Come se non bastasse, non arriva a sette di fila da agosto 2010. Inoltre, risale sempre a 12 anni fa l'ultima striscia di tre sconfitte esterne consecutive in campionato (quattro nell'aprile 2010).