Quella di domani sarà una giornata infinita per la Juventus, che potrà conoscere meglio quelle che saranno le sorti della stagione in corso e anche della prossima. Da Roma, infatti, è attesa la sentenza definitiva sull'inchiesta avviata a gennaio, mentre ad Empoli la squadra di Massimiliano Allegri sarà attesa per disputare il posticipo serale al Castellani. Stadio che porta particolarmente fortuna ad Allegri, dato che nelle sue 5 trasferte ad Empoli ha sempre e solo vinto sulla panchina dei bianconeri.