Venerdì alle 20:45 ci sarà il big match allo stadio Maradona tra Juventus e Napoli. Aumenta l'attesa per una gara così importante. Allegri dovrà invertire il trend visto che negli ultimi tre anni i bianconeri non sono mai riusciti a vincere in trasferta contro il Napoli, anzi. Sono arrivate tre sconfitte su tre negli ultimi campionati, due volte per 2-1 e una volta per 1-0.