Il dato ricavato dall'edizione odierna di Tuttosport ha del clamoroso:costa più di Cristiano. Ovviamente non si parla in senso stretto del prezzo del cartellino o dell'ingaggio annuale, ma del rapporto stipendio/minuti giocati.Secondo il quotidiano piemontese, infatti, nel 2021 Aaron Ramsey ha giocatocon la Juventus (col suo Galles poco meno, 778!). Questo vuol dire che, per ogni minuto passato effettivamente in campo, l'ex Arsenal ha guadagnatoCristiano Ronaldo, che nel 2021 ha indossato la maglia bianconera per, è stato invece pagatoogni 60 secondi trascorsi sul campo.