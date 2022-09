In questo avvio di campionato la Juventus ha raggiunto un dato negativo che la catapulta tra le peggiori della Serie A in questa classifica. I bianconeri infatti, sono secondi solo allo Spezia per quanto riguarda le conclusioni nello specchio della porta avversaria nei secondi tempi. La squadra di Allegri ha una media di circa 4 tiri a partita, contro quelli degli spezzini, fermi a 0.