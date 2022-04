Un pericolo in più per la Juve. Come riporta il sito ufficiale bianconero a poche ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, 8 dei 14 gol della Fiorentina in questa edizione del torneo sono stati segnati su sviluppi di palla inattiva: la Viola, inoltre, è la squadra che ha realizzato più reti (14) in generale in questa competizione.