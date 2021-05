"L'ultima volta che #Juventus, #Milan e #Napoli hanno giocato un match di Serie A in contemporanea risale alla giornata 38 del campionato 2019/20 (1/8/2020): vittorie per azzurri e rossoneri, sconfitta per i bianconeri. Tensione."



Questo dato Opta getta una luce oscura, almeno a livello di cabala, sulle possibilità della Juventus di qualificarsi alla prossima Champions League. Domani sera la squadra di Pirlo dovrà battere il Bologna e sperare che o il Napoli non batta il Verona o che il Milan non batta l'Atalanta. Se Milan e Napoli vinceranno entrambe le loro partite, alla Juve non basterà vincere la propria.