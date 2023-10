La Juventus di Maxsta attraversando un momento di, evidenziato chiaramente dalla mancanza di tiri da fuori durante le prime sette partite di campionato. L'allenatore ha recentemente indicato questa situazione come una necessità per la squadra, sottolineando che in alcune situazioni, da una distanza di, dovrebbero pensare a fare male al portiere avversario invece di mantenere il possesso palla. Dopo lo 0-0 contro l'Atalanta, Allegri ha affermato: "Abbiamo avuto due occasioni con Fagioli, lì si deve tirare da fuori. Anche per variare le giocate."I numeri pubblicati su Gazzetta.it confermano questa necessità evidenziata da Allegri. Lasi trova al quinto posto dalla fine nella classifica percentuale dei tiri da fuori rispetto al totale dei tiri in Serie A.Secondo i dati Opta, Lecce, Empoli e Salernitana occupano i primi tre posti in questa classifica.Tuttavia, la percentuale di gol segnati dalla Juventus da tiri da fuori è delil che indica una bassa efficacia in questo aspetto del gioco. Il Sassuolo, con il 45,4%, detiene il primato in questa categoria, seguito dall'Atalanta con il 27,2%.All'interno della, in sette partite, sono stati effettuati solosu un totale di 93 tiri, con solo 2 gol segnati da questa modalità. Federico Chiesa è il giocatore che ha effettuato più tiri da fuori, con 6 tentativi su 17 tiri totali, incluso un gol. Il suo gol è stato il primo della Juventus in questa stagione, rompendo il ghiaccio nel 3-0 contro l'Udinese con un tiro da fuori, assistito da Vlahovic. In generale, il leader in questa categoria è Kastanos della Salernitana con 11 tiri da fuori su 13 totali, anche se non ha segnato gol. Interessante notare che Berardi, spesso associato alla Juventus, ha realizzato 12 tiri da fuori su 12 totali, con due gol, simile al suo collega bianconero Chiesa.