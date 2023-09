Partenza sprint uguale scudetto. Come racconta Gazzetta, non è un’equazione matematica, perché la strada è ancora lunga e le variabili restano infinite, però il detto «Chi parte bene è a metà dell’opera» nel calcio ha un fondo di verità.Non solo a lui ma anche al suo predecessore Antonio Conte, che ha conquistato il primo della lunga serie dei 9 titoli (stagione 2011-12) con un avvio da 8 punti. Perciò per il popolo bianconero è lecito ricominciare a fantasticare, sebbene il tecnico continui a tenere bassa l’asticella, parlando soltanto di qualificazione in Champions League.