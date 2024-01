La Juve è chiamata ad affrontare l'Empoli nella sfida di questa sera contro l'Empoli, che prenderà il via alle ore 18 all'Allianz Stadium. Bianconeri che andranno a caccia dell'ennesimo risultato favorevole tra le mura amiche nei confronti contro i toscani, dato che fino a questo momento sono state registrare 12 vittorie su 14 incontri disputati tra le mura amiche. Tra questi c'è da registrare anche l'ultimo precedente terminato per 4-0 in favore della Vecchia Signora. I tifosi juventini si augurano di poter continuare ad allungare questa striscia a partire da oggi.