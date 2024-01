Il nuovo anno sta per cominciare anche per le Juve, che sarà impegnata nella sfida di domani contro la Salernitana, dove in palio ci sarà l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Trofeo che i bianconeri potrebbero centrare con un pizzico di facilità in più, viste le eliminazioni nel turno precedente di Inter e Napoli. C'è un dato che dà maggior convinzione al mondo bianconero, perchè nell’arco della sua storia, ogni volta che la Juve ha affrontato la Salernitana in casa è sempre riuscita a segnarle almeno due gol, pareggiando però l’ultimo incontro per 2-2, risalente all’11 settembre del 2022.