A maggio 2018 valeva circa. Oggi Transfermarkt lo valuta intorno ai. E il costo del cartellino è sempre più in discesa, visto che la scadenza del suo contratto si avvicina e la Juventus non sembra più propensa a dargli chance di riscatto. La salvezza dei bianconeri, in vista di una cessione sempre più probabile, arriva dalla Nazionale gallese: lìè un punto fermo:, non male per chi non è un centravanti. E nella Juve?Nella sua esperienza in bianconero,ha giocato praticamente ovunque a centrocampo: centrale, trequartista, regista davanti alla difesa, mezzala. Non ha impressionato nessuno degli allenatori che si sono succeduti sulla panchina negli ultimi tre anni., in cui ha messo insieme(poche da titolare: la media è di una quarantina di minuti a partita) condite da 6 reti. Senza dimenticare gli acciacchi fisici: Tuttosport ha calcolato- All'Arsenal era indispensabile: 371 partite, 65 gol e 65 assist. Numeri pazzeschi, tanto che quando la Juve è riuscita a portarlo a Torino gratis si è gridato al colpo di mercato. L'entusiasmo aveva giustificato i- 35 mila euro al minuto - garantiti fino al. Cifra che oggi appare - a tutti - fuori da ogni logica.Difficile rinunciare a tutti quei soldi quando si è consapevoli che un trasferimento ne garantirebbe parecchi di meno. Ramsey ogni tanto tira qualche frecciata dal ritiro della Nazionale, ma fino ad ora ha sempre voluto onorare il contratto, nonostante i tanti minuti passati in panchina. La Juventus vuole alleggerire il monte ingaggi, ma nemmeno laal momento sembra trovare sbocchi. Meglio la panchina, se ci sono i milioni. E infatti i sondaggi diedsono andati a vuoto: impossibile pareggiare l'assegno che versa mensilmente la società bianconera.