Quella di ieri è stata probabilmente. Missione compiuta nella Foresta nera per Federico, che ha avuto l'onore e l'onere di essere schierato nell'undici titolare della gara contro il, una di quelle decisive, da dentro o fuori, potenziale spartiacque di una stagione. Una partita importante per tutti, in casa bianconera, ma ancor di più per uno come lui che i palcoscenici europei li aveva sempre e solo guardati in tv, fino a pochi mesi fa.E quello prima ancora in Lega Pro, dunque in un mondo che più lontano da questo non si può. Eppure ieri sera nessuno lo avrebbe detto.- All'Europa-Park Stadion Gatti è sembrato perfettamente a suo agio, al punto da non far rimpiangere nemmeno per un momentoo Leonardo. Alla chiamata di Massimilianoha risposto presente, e a suo modo si è persino rivelato decisivo: al buon lavoro svolto in difesa, infatti, ha aggiunto quel tiro nell'area dei padroni di casa dal quale è poi scaturito il(con la conseguente espulsione di Manuel), trasformato da Dusan. E in un certo senso, forse, è stato anche meglio che il gol del vantaggio non sia nato dal suo piede ma da quello del serbo, che aveva bisogno di sbloccarsi come pochi altri. "Se lo meritava, ci era andato vicino e sono contento, lo aiuta a lavorare meglio, con più fiducia" ha ammesso Gatti dopo il fischio finale, raccontando di fronte alle telecamere il bel rapporto di amicizia che lo lega all'attaccante.- Per Federico, poi, la serata di ieri ha sicuramente avuto il sapore anche di una: quella contro i critici - qualcuno direbbe gli haters -, secondo i quali la sua poca esperienza non lo renderebbe un giocatore, un elemento abbastanza forte (o qualsiasi altro aggettivo si voglia usare) per la Vecchia Signora. Contro il Friburgo il 24enne ha dimostrato che, anche in un contesto come quello della Continassa dove è difficile aspettare i giovani, figuriamoci i cosiddetti "over". In Brisgovia, quello che evidentemente non lo ha mai abbandonato nemmeno nei momenti di difficoltà, che in questi suoi primi mesi a Torino di certo non sono mancati. Quello che ora può aiutarlo a scrivere un futuro diverso, ancora alla Juve. Magari non da protagonista, ma sicuramente da "uomo in più".