Il Comitato tecnico-scientifico del Governo ha espresso il suo gradimento per il protocollo valido per la ripresa dei campionati professionistici di calcio presentato dalla FIGC. Lo riferisce l'Ansa, in vista della riunione decisiva delle 18.30, sottolineando che rimane l'obbligo della quarantena per tutta la squadra in caso di positività al virus di un giocatore o di un membro dello staff.



Alle 18.30 ci sarà l'incontro definitivo, quello che farà capire se e quando il nostro campionato potrà ripartire, se e quando la Juve tornerà in campo.