"Sono felice di vedere Timmy in uno dei migliori club del mondo e orgoglioso del lavoro che ha svolto nelle ultime stagioni per raggiungere questo traguardo. Non vedo l’ora che prosegua nella crescita, sia con la Juventus che con la Nazionale, visto che a 23 anni ha ancora ampi margini di miglioramento", così Gregg Berhalter, l’attuale commissario tecnico di quegli Stati Uniti, su Weah nell'intervista rilasciata a Tuttosport."Timmy è davvero il compagno di squadra ideale per tutti, perché porta ogni giorno vibrazioni positive nello spogliatoio e all’interno del gruppo di lavoro. In che modo? Attraverso un atteggiamento sempre sorridente e… con la sua musica, naturalmente"."Timmy è un giocatore molto versatile, che può aiutare la squadra in diversi modi a seconda dell’impostazione di gioco in cui viene inserito. Personalmente, però, lo utilizzo soprattutto come ala destra: ritengo sia un’ottima posizione per esaltare la sua velocità, la sua abilità nell’offrire passaggi chiave ai compagni e il suo ritmo di gioco".