l’obiettivo perfetto dai tempi di Napoli: la sintesi esemplare per qualità e versatilità tattica di cui avrebbe in questo momento bisogno la Juventus". Apre così il Corriere dello Sport, che racconta le ultime novità sul possibile colpo bianconero, spiegando come il direttore sportivo abbia conservato un canale privilegiato con l’entourage dell’olandese, valutato 40 milioni e che già la scorsa estate ha assaporato il trasferimento a Torino. Non sarà facile convincere l’Atalanta a privarsi adesso del giocatore, ma la Juve proverà a fare quanto più possibile affinché l’operazione venga chiusa ora e non a giugno.Da dove arriva il gruzzoletto per il colpo? Un intermediario - si legge - ha infatti prospettato ai bianconeri la possibilità di vendere Soulé al Crystal Palace per 35 milioni di euro, già adesso. Il rendimento dell’argentino, in prestito al Frosinone, ha acceso il mercato in Premier. E con quei soldi la Juve potrebbe bussare all’Atalanta e avere subito Koopmeiners. Ma non c’è solo la carta Soulé. Già da alcune settimane i bianconeri hanno dato infatti mandato ad alcuni agenti di trovare offerte per Iling Junior, si legge ancora. Piace a Tottenham e Newcastle, ma la lista è destinata ad allungarsi.