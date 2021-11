Perdendo 4-0 contro il Chelsea, la Juventus non ha solo perso male una partita di Champions League, ma ha anche perso un'entrata economica non indifferente, considerando il periodo di vacche magre e necessità di fare mercato low cost. Ogni match di Champions vinto, infatti, porta nelle casse societarie 2,8 milioni di euro.Ieri potrà essere ricordato come un martedì nero per la Juve:Fra due settimane ci sarà da non fare scherzi col Malmö e sperare che lo Zenit faccia un miracolo contro i Blues...