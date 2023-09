Ci sono delle cose da salvare per la Juve dopo il flop del Mapei Stadium? Poche, pochissime. Ma ci sono. Al contrario, contro il Sassuolo ci sono state fin troppe le prestazioni talmente negative da non sembrare vere. Le papere di Wojciech Szczesny, il grossolano autogol di Federico Gatti, la serata storta di Danilo, il ritorno di Dusan Vlahovic a una prestazione stregata. E poi ancora l'elenco sarebbe ancora molto lungo di chi non ha mantenuto un rendimento sufficiente in questa occasione. Con una buona notizia: questa volta la settimana è piena, oggi la Juve sarà già al lavoro, domani sarà già tempo di vigilia, all'Allianz Stadium arriva il Lecce rivelazione. Che dovrà però vedersela con il miglior Federico Chiesa di sempre a inizio stagione. E con la voglia di riscatto dei bianconeri. Oggi però chiamati a riflettere su ciò che è stato e non ha funzionato a Sassuolo.Scopri in gallery le cinque situazioni chiave della prima sconfitta stagionale