Sono lontani i tempi di attesa, delle decisioni e delle contro-decisioni sul ritorno del calcio, ma per fortuna di tutto l’indotto e degli appassionati, il pallone è tornato a rotolare da qualche mese, dopo che il coronavirus ha attenuato la sua morbosità, almeno in Europa. Ovviamente, senza pubblico, per quello bisognerà aspettare ancora un po’, e questo ha inevitabilmente impoverito le casse dei club, mancando gli introiti da stadio. Come riporta Calcio e Finanza, KPMG ha stimato per la Juventus perdite per 26,8 milioni di euro (-34,6%).