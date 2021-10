. Molto semplicemente, per lui parlano i numeri: i 101 gol segnati in 134 partite con la Juventus, molti dei quali decisivi, molti dei quali hanno aiutato la squadra bianconera ad uscire dalla palude. Dalle parole di Chiellini e Bonucci degli ultimi giorni, però, otlre alla gratitudine, emerge una lettura che, a onor di verità, era già stata anticipata quando ancora CR7 frequentava la Continassa: il ruolo accentratore del calciatore portoghese, la sua scarsa propensione al sacrificio in fase difensiva.– In un articolo di questa mattina, Tuttosport sottolinea quello che è stato il “costo umano” dell’esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus: “E’ importante notare come da parte di entrambi ci sia riconoscenza e rispetto del talento di CR7, ma entrambi sottolineano come Ronaldo catalizzasse il gioco, i passaggi e l’attenzione.. Quelli psicologi e disciplinari prima ancora che quelli tattici. La Juventus aveva avuto grandi attaccanti nel corso dei dieci anni del ciclo ( Tevez , Mandzukic , Higuain ...) e grandi campioni in ogni ruolo ( Pirlo , Pogba , Vidal , Dani Alves , Khedira ), ma tutti si erano adattati alla sacra legge del gruppo. Un gruppo che, per esempio, quando si trattava di difendere si comportava come un branco, tutti per uno e uno per tutti, pronti a scambiarsi ruoli e compiti in nome della vittoria da portare a casa. Nella Juventus, per esempio, non ci si lamentava (platealmetne) per un passaggio fuori misura, ma si incoraggiava chi aveva sbagliato. Insomma,. Ora, prescindendo da qualsiasi ragionamento sull’opportunità o meno di coinvolgere CR7 in fase difensiva, l’effetto che ha avuto questa mancata partecipazione è lo sgretolamento della legge delle tre U che aveva cementato la Juventus fin lì: uguaglianza, umiltà e unità.(quelle che Allegri nei primi mesi di lavoro ha iniziato a stuccare) e come naturale riflesso sul campo ha fiaccato la compattezza della squadra, dipendente dai suoi, per fortuna tanti, gol, ma anche più fragile e con dei momenti di incomprensibile deconcetrazione.”